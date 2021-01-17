Все вопросы относительно победителя дуэли "партенопейцы" сняли еще до перерыва, забив четыре безответных мяча. Сначала Лоренцо Инсинье воспользовался пасом Петаньи и забил из пределов штрафной. Далее Диего Демме в падении замкнул прострел того же Петаньи.

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Вскоре Ирвинг Лосано в ближнем бою одолел Дронговски после передачи Инсинье. А на последней минуте тайма Пётр Зелински забил бильярдным выстрелом со средней дистанции. После перерыва хозяева забили еще дважды. Капитан Инсинье реализовал одиннадцатиметровый на 72-й минуте, а Маттео политано на 89-й сместился с фланга и пробил точно в нижний угол.

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