Реал взял три очка в матче против Мальорки, переиграв соперника 2:1. Счет мог быть значительно больше, но сработало невезение Килиана Мбаппе.

Реал в матче с тремя отмененными голами победил Мальорку и поднялся на вершину Ла Лиги – VAR дважды обокрал Мбаппе

Дважды голы француза отменяли из-за офсайда. Первый на седьмой минуте, второй – на 45. Пропустил Реал первым после стандарта. Марики выпрыгнул выше всех. Мадридцы отыгрались и вышли вперед еще до конца тайма. Сначала Хёйсен сбросил на Гюлера, а затем Винисиус сам протащил мяч в штрафную площадь, и бильярдным ударом переправил его в ворота.

Реал имеет девять баллов после трех туров. Мальорка набрала одно очко и находится в зоне вылета.