Лучший футболист сезона – Виталий Буяльский (Динамо). В первую пятерку также вошли Владислав Кулач (Ворскла), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо) и Владлен Юрченко (Зоря). Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим голкипером сезона стали Георгий Бущан (Динамо) и Анатолий Трубин (Шахтер). Впервые в истории опросов УПЛ в одной из номаниций двум футболистам удалось набрать одинаковое количество очков – по 24. Сразу за ними выстроились Никола Василь (Зоря), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Евгений Волынец (Колос) и Валерий Юрчук (СК Днепр-1) .

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Лучший молодой футболист сезона – Илья Забарный (Динамо). Следующие места заняли Анатолий Трубин (Шахтер), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь) и Аллахьяр Сайядманеш (Зоря).

Лучшим тренером сезона определили Мирчу Луческу (Динамо). В первую пятерку также вошли Виктор Скрипник (Зоря), Игор Йовичевич (СК Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла) и Анатолий Бессмертный (Львов)

Лучший арбитр сезона – Екатерина Монзуль. На втором месте Сергей Бойко, на третьем – Евгений Арановский.

Заметим, УПЛ выбирает всех победителей номинаций по итогам опроса клубов элитного дивизиона.

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