Тотальное доминирование представителей Динамо – УПЛ объявила лучших игроков, тренера и арбитра сезона 2020/21
УПЛ определила самых ярких фигур прошлого сезона по результатам опроса клубов.
Лучший футболист сезона – Виталий Буяльский (Динамо). В первую пятерку также вошли Владислав Кулач (Ворскла), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо) и Владлен Юрченко (Зоря). Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим голкипером сезона стали Георгий Бущан (Динамо) и Анатолий Трубин (Шахтер). Впервые в истории опросов УПЛ в одной из номаниций двум футболистам удалось набрать одинаковое количество очков – по 24. Сразу за ними выстроились Никола Василь (Зоря), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Евгений Волынец (Колос) и Валерий Юрчук (СК Днепр-1) .
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Лучший молодой футболист сезона – Илья Забарный (Динамо). Следующие места заняли Анатолий Трубин (Шахтер), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь) и Аллахьяр Сайядманеш (Зоря).
Лучшим тренером сезона определили Мирчу Луческу (Динамо). В первую пятерку также вошли Виктор Скрипник (Зоря), Игор Йовичевич (СК Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла) и Анатолий Бессмертный (Львов)
Лучший арбитр сезона – Екатерина Монзуль. На втором месте Сергей Бойко, на третьем – Евгений Арановский.
Заметим, УПЛ выбирает всех победителей номинаций по итогам опроса клубов элитного дивизиона.
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