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Тотальная доминация Манчестер Юнайтед и Базеля, но без Шахтера – символическая сборная недели в Лиге Европы

15:34 21 Читати українською
Тотальная доминация Манчестер Юнайтед и Базеля, но без Шахтера – символическая сборная недели в Лиге Европы
Игроки Манчестер Юнайтед / Reuters

УЕФА объявил команду из игроков, которые лучше всех выступили в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

Для оформления символической сборной хватило трех клубов, сообщает официальный твиттер Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед делегировал в команду аж 6 игроков, Базель также не обидели – четверо представителей швейцарского клуба. Компанию разбавил опорник Байера Чарльз Арангис. К сожалению, ни один игрок Шахтера место в сборной не получил, несмотря на победу над Вольфсбургом.

Напомним, ответные матчи 1/8 Лиги Европы пока перенесены на неопределенный срок.

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