Тотальная доминация Динамо – УПЛ назвала символическую сборную 4-го тура
Украинская Премьер-лига составила символическую команду из игроков, которые сыграли в 4-м туре чемпионата Украины.
Больше всего представителей в команде лучших получило киевское Динамо, которое разбило Полесье (4:1) – сразу 4 игрока, сообщает официальный сайт УПЛ.
В общем, символическая сборная 4-го тура выглядит следующим образом: Билык (Эпицентр) – Караваев (Динамо), Жан Педросо (Карпаты), Матвиенко (Шахтер), Цуриков (Колос) – Калитвинцев (Металлист 1925), Твердохлеб (Кривбасс) – Волошин, Буяльский (оба – Динамо), Кевин (Шахтер) – Герреро (Динамо).
Лучшим наставником тура признали также представителя Динамо – Александра Шовковского. В топ-3 попали Олег Шандрук (Верес) и Виктор Скрипник (Заря). Награда лучшему игроку тура досталась Егору Твердохлебу (Кривбасс).