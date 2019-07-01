Торрес забил фантастический 300-й гол в карьере

Форвард Саган Тосу Фернандо Торрес отметился роскошным голом в матче J-лиги.

В матче 17 тура чемпионата Японии аутсайдер Саган Тосу дома принимал Шимицу. Хозяева одержали победу в невероятном матче, но настоящим украшением стал гол Фернандо Торреса.

Иньеста забил фантастический гол за Виссел Кобе – команда победила с хоккейным счетом

Испанский форвард решился на удар с дальней дистанции, но сумел попасть под перекладину, застав врасплох голкипера гостей. Стоит отметить, что это 300-й гол в карьере игрока.

Саган Тосу находится в зоне переходных матчей за право остаться в J-лиге, набрав 16 очков.

Напомним, недавно Фернандо Торрес сообщил, что в этом году завершит профессиональную карьеру.

Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонів