"Я очень рад присоединиться к Барсе. Надеюсь в дальнейшем развиваться как футболист, личность и помогать Барсе оставаться одной из лучших команд в мире. Я очень рад быть здесь. Это огромный шаг в моей карьере – нужно продолжать расти и забивать голы. Буду делать это с идеальным тренером. Клуб действительно рассчитывал на мой приезд. Я с нетерпением жду присоединения к команде.

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Хави сделал потрясающую карьеру игрока. Как тренер он только начинает, но уже поражает. Он поможет мне расти и усовершенствоваться. Надеюсь, что он поведет меня сейчас. Я могу быть универсальным, играю на трех позициях в атаке. Я хочу помогать забивать голы, отдавать голевые передачи, а также успевать в защите", – цитирует Торреса Marca.

Напомним, трансфер 21-летнего форварда Ман Сити обошелся Барселоне в 55 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

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