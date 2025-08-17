Торрес оценил свой дебют за Динамо и объяснил поражение киевлян от Пафоса: "На Кипре тяжело многим командам"
Полузащитник киевского Динамо Анхель Торрес поделился врвженнями от первого матча в составе "бело-синих".
– Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за Динамо в этом матче. Это особенный день для меня.
Шовковский вынес вердикт Динамо после победы над Эпицентром: "Могли забить намного больше"
– Знали, что выйдете на замену в начале второго тайма, и какие наставления вам давал тренер?
– Что я должен делать, тренер говорил мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и детали того, как я должен действовать.
– Вы провели на поле весь второй тайм, или это придаст вам уверенности перед предстоящими поединками?
– Думаю, я хорошо провел эти 45 минут, и это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.
– Эпицентр – дебютант Премьер-лиги нынешнего сезона. Создала ли эта команда какие-то сюрпризы для вас? Было ли что-то неожиданное в их действиях?
– Я знаю, что они впервые вышли в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно приобретать опыт.
– Насколько вам было трудно морально готовиться к этой игре, учитывая неудачу в матче с Пафосом в квалификации Лиги чемпионов?
– Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Так, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре, – сказал Торрес для пресс-службы Динамо.
Напомним, Анхель Торрес перебрался в состав "бело-синих" в мае 2025 года на правах свободного агента.
Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса