– Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила, рад за всех ребят. Также доволен, что дебютировал за Динамо в этом матче. Это особенный день для меня.

– Знали, что выйдете на замену в начале второго тайма, и какие наставления вам давал тренер?

– Что я должен делать, тренер говорил мне еще раньше, он разговаривал со мной на тренировке. А когда выходил на замену, наставник сказал о стратегии на второй тайм и детали того, как я должен действовать.

– Вы провели на поле весь второй тайм, или это придаст вам уверенности перед предстоящими поединками?

– Думаю, я хорошо провел эти 45 минут, и это, действительно, повысит мою уверенность и улучшит качества, чтобы в дальнейшем еще больше помогать команде – это то, чего бы мне хотелось.

– Эпицентр – дебютант Премьер-лиги нынешнего сезона. Создала ли эта команда какие-то сюрпризы для вас? Было ли что-то неожиданное в их действиях?

– Я знаю, что они впервые вышли в высший дивизион, думаю, это хорошая команда с сильными игроками. Но, когда впервые попадаешь в Премьер-лигу, нужно приобретать опыт.

– Насколько вам было трудно морально готовиться к этой игре, учитывая неудачу в матче с Пафосом в квалификации Лиги чемпионов?

– Даже после таких поражений мы должны оставаться сильными. Так, мы не достигли результата на Кипре, но там трудно многим командам – из-за погодных условий и других обстоятельств. Но, по моему мнению, морально и физически мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу. Идем постепенно от игры к игре, – сказал Торрес для пресс-службы Динамо.

Напомним, Анхель Торрес перебрался в состав "бело-синих" в мае 2025 года на правах свободного агента.

