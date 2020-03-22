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Торрес назвал символическую сборную мира

00:22 19 Читати українською
Торрес назвал символическую сборную мира
Фернандо Торрес / Фото из открытых источников

Экс-форвард сборной Испании Фернандо Торрес озвучил свою дрим-тим.

Испанский форвард Фернандо Торрес, взяв за основу схему 3-5-2, в интервью клубному телевидению Ливерпуля назвал игроков, которые. по его мнению, могли бы играть в идеальной сборной мира.

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Вратарь: Ян Облак (Атлетико).

Защитники: Диего Годин (Интер), Джон Терри (завершил карьеру), Карлес Пуйоль (завершил карьеру).

Полузащитники: Хави (завершил карьеру), Хавьер Маскерано (Эстудиантес), Хаби Алонсо (завершил карьеру), Стивен Джеррард (завершил карьеру), Андрес Иньеста (Виссел Кобе).

Нападающие: Давид Вилья (завершил карьеру), Фернандо Торрес (завершил карьеру).

Напомним, Торрес повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. На клубном уровне успел поиграть за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу.

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