toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Торрес назвал футболиста, выведшего его игру на новый уровень – это не Хави или Иньеста

15:21 71 Читати українською
Торрес назвал футболиста, выведшего его игру на новый уровень – это не Хави или Иньеста
Торрес и Джеррард / Reuters

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес признался о решающем влиянии на его игру партнера в английском Ливерпуле Стивена Джеррарда.

"Я всегда говорил, что лучший игрок, с которым мне доводилось играть, Стивен Джеррард. Завершающий штрих в мою игру добавил именно он.

Торрес сыграет прощальный матч против Виссел Кобе – там выступают Иньеста и Вилья

Когда мы были на поле вместе, то мои выступления были на другом уровне. Три с половиной года, проведенные вместе с Джеррардом, были невероятными. Хотя бы на минуту хотел бы вернуться в те времена", – приводит слова Торреса Daily Mail.

Напомним, что Торрес объявил о завершении карьеры в пятницу. Испанец сделал себе имя в родном Атлетико. Также он выступал за английские Ливерпуль и Челси, итальянский Милан. Прошлым летом форвард перебрался в японскую Джей-лигу, где защищает цвета Саган Тосу.

"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеру

blog_ava
Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019 – как это было
00:10
1146
Теги
Стивен Джеррард Стивен Джеррард Фернандо Торрес Фернандо Торрес Ливерпуль Ливерпуль Рейнджерс Рейнджерс Англия Саган Тосу Саган Тосу Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
58
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук