Торрес назвал футболиста, выведшего его игру на новый уровень – это не Хави или Иньеста

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес признался о решающем влиянии на его игру партнера в английском Ливерпуле Стивена Джеррарда.

"Я всегда говорил, что лучший игрок, с которым мне доводилось играть, Стивен Джеррард. Завершающий штрих в мою игру добавил именно он.

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Когда мы были на поле вместе, то мои выступления были на другом уровне. Три с половиной года, проведенные вместе с Джеррардом, были невероятными. Хотя бы на минуту хотел бы вернуться в те времена", – приводит слова Торреса Daily Mail.

Напомним, что Торрес объявил о завершении карьеры в пятницу. Испанец сделал себе имя в родном Атлетико. Также он выступал за английские Ливерпуль и Челси, итальянский Милан. Прошлым летом форвард перебрался в японскую Джей-лигу, где защищает цвета Саган Тосу.

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