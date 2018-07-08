Торрес может продолжить карьеру в Австралии

В услугах Фернандо Торреса заинтересовался австралийский Сидней.

Австралийсьий клуб Сидней близок к тому, чтобы подписать испанского нападающего Фернандо Торреса, сообщает AS.

После ухода из мадридского Атлетико 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Торрес может продолжить карьеру в Японии или МЛС.

Напомним, что в Сиднее выступает экс-полузащитник киевского Динамо Милош Нинкович.

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