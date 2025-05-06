"Анхель Торрес – колумбийский вингер, который, видимо, поедет на сборы. Чтобы понять как он чувствует себя в нагрузках чемпионата Украины, нужно прогнать его с первой командой. Посмотреть, как он тренируется. Я просмотрел его матчи. Во-первых, он год не играл в футбол. Там была ситуация, что его отстранили за нападение на какую-то женщину. По итогам Торреса оправдали. Так вот, я посмотрел по его матчам, что это игрок из себя представляет.

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Последние полгода он играл на позиции левого хавбека. Поэтому не знаю, может ли он быть наследником Ярмоленко. До того он больше играл правого хавбека. Так вот, там Торрес – это Ярмоленко 10 лет назад. Мяч под левую ногу, резкое устранение центр, удар. Очень много таких эпизодов. Очень резкий футболист, если он в форме. Если Торрес играет слева, то он очень часто замыкает, часто берет игру на себя, лезет в обводку в штрафной площадке. И 95% действий он выполняет левой ногой. Все решит его физика на фоне Динамо", – сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Добавим, что Анхель Торрес является свободным агентом, последним клубом колумбийца был австралийский Сентрал Кост, за который он выступал в сезоне 2023/24. Всего Торрес провел за этот клуб 33 матча, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Год назад Торрес был обвинен в изнасиловании, однако он был оправдан.

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