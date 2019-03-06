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Торрейра дисквалифицирован на три матча за грубый фол в матче с Тоттенхэмом

19:35 20 Читати українською
Торрейра дисквалифицирован на три матча за грубый фол в матче с Тоттенхэмом
Лукас Торрейра / фото из открытых источников

Уругвайский хавбек "канониров" Лукас Торрейра не поможет своей команде в ближайших матчах.

74’ Харри Кейн
 
Аарон Рэмзи 16’
Лукас Торрейра 96’

Полузащитник Арсенала пошел прямой ногой в подкат против защитника Тоттенхэма Дэнни Роуза в компенсированное ко второму тайму время. Арбитр встречи показал Лукасу справедливую красную карточку.

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Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию Арсенала и решила дисквалифицировать уругвайца на три матча, сообщает Evening Standard.

Таким образом, Торрейра не поможет своей команде в матчах против Манчестер Юнайтед, Эвертона и Ньюкасла. Сейчас подопечные Уная Эмери занимают 5 место в АПЛ.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Дэнни Роуз Дэнни Роуз Лукас Торрейра Лукас Торрейра Тоттенхэм - Арсенал
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