В зимнее трансферное окно Торино хотел приобрести Артема Довбика, но отказался от сделки из-за высокой стоимости украинского игрока. Несмотря на это, туринский клуб не намерен прекращать борьбу за форварда СК Днепр-1.

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Как сообщает Tuttosport, технический директор Торино Давиде Ваньяти продолжает следить за игроком. Итальянское издание озвучило, что сумма трансфера будет составлять около 15 миллионов евро. Также сообщается, что Довбиком заинтересованы несколько представителей АПЛ и Бундеслиги.

Нападающий СК Днепр-1 занимает первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ. Он забил 12 мячей в 16 матчах этого сезона. Контракт Артема Довбика с украинским клубом истекает в декабре 2023 года.

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