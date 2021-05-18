Весьма интересное противостояние ожидало болельщиков в перенесенном матче 25-го тура Серии А. Торино в поединке с Лацио, который уже не сможет подняться выше шестого места, необходима была сегодня ничья или победа. Тогда он точно оставался бы в Серии А. Если "быки" уступят "орлам" – их ждет битва с прямым конкурентом за сохранение прописки в элите – Беневенто.

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Изюму поединку добавляли еще два момента. Первый – противостояние президентов клубов. Клаудио Лолито и Урбано Кайро буквально ненавидят друг друга, что часто выливается в публичные ссоры. Второй – "братская поддержка". Симоне Индзаги наверняка должен попытатся сделать все возможное, чтобы дать шанс своему брату Филиппо остаться с Беневенто в Серии А в последнем туре.

Эта встреча должна была состояться еще в начале марта, однако власти Турина не выпустили команду на поединок из-за коронавируса. А провести матч в апреле помешали апелляции Лолито – президент Лацио требовал технического поражения для соперника.

Первый тайм прошел при чрезвычайном преимуществе хозяев. Ведат Мурики уже на пятой минуте мог выводить римлян вперед, но после навеса в штрафную головой отправил мяч над перекладиной. Впоследствии Лукас Лейва потерял перспективный момент, запустив сферу по воробьям. В середине тайма Чиро Иммобиле пробивал из-за пределов штрафной по центру ворот – Сальваторе Сиригу среагировал на выстрел. Уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время Чиро все-таки забил, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны форварда и гол отменил.

После перерыва голкипер Торино снова спасает свою команду после мощного выстрела Луиса Альберто под перекладину. Лучший момент "гранатовых" имел Антонио Санабрия – парагвайский форвард в середине второго тайма попал в стойку с пределов штрафной площадки. Антигероем матча можно смело назвать Иммобиле, который за 5 минут до окончания матча не сумел забить с пенальти, попав в левую стойку. Туринцы выстояли и, как следствие, подарили себе прописку в элите на следующий сезон.

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