Торино уволил Маццарри после разгромных поражений от команд Малиновского и Шахова, – СМИ

Руководство итальянского клуба приняло решение уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри.

Разгромное поражение от Лечче (0:4) в 22 туре Серии А привело к отставке 58-летнего специалиста, информирует Football Italia. Официальный сайт "быков" пока не подтвердил информацию об увольнении тренера.

На прошлой неделе Торино потерпел унизительное домашнее поражение от Аталанты со счетом 0:7, но президент клуба Урбано Кайро дал возможность Маццарри исправить ситуацию.

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Маццарри возглавил Торино в январе 2018 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 27 поражений. В таблице Серии А туринцы сейчас занимают 12 место.

Сообщается, что основным кандидатом на пост нового наставника команды является Морено Лонго, ранее работавший в Торино в молодежной команде.

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