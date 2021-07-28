26-летний хорватский вингер будет выступать за Торино, сообщает официальный сайт "бьянконери".

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Арендное соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя опцию выкупа Пьяцы. Для самого Марко это уже не первая аренда – предыдущие сезоны он проводил в Шальке, Фиорентине, Андерлехте и Дженоа.

К слову, Марко Пьяца присоединился к Ювентуса в 2016-м, проведя за "Старую синьору" всего 21 поединок (1 гол). В прошлом сезоне за Дженоа в активе хорвата 38 матчей, 3 мяча и 2 ассиста.

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