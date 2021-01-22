Программу 19-го тура итальянской Серии А открывал домашний матч Беневенто против Торино. Для подопечных Филиппо Индзаги победа особого продвижения по таблице не дала бы, а вот туринцы в случае победы покинули зону вылета – впрочем, уже на 9-й минуте они пропустили вследствие отскока после углового. К счастью для "быков", гол Глика отменили из-за игры рукой.

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В равном первом тайме без большого количества моментов Беневенто повезло чуть больше – на 32-й минуте "ведьмы" открыли счёт с пенальти, который реализовал Виола. Через четыре минуты после перерыва хозяева удвоили преимущество усилиями Лападулы – Джанлука принял скидку на левый край штрафной, положил корпус и классно пробил в ближний. Казалось, это конец.

Впрочем, уже через две минуты Торино отыграл один гол – это Дзадза точным ударом головой замкнул подачу Синго с правого фланга. Ещё через девять Симоне сыграл на добивании после замыкания от Белотти, однако гол нападающего не засчитали из-за игры рукой. На 71-й минуте Белотти забил сам, но и здесь арбитр стал на сторону "ведьм" – офсайд. Уже перед компенсированным временем Дзадза мог спасти "быков" от поражения, но его выстрел из пределов штрафной прошёл рядом с левой штангой.

Казалось, что вырвать ничью гостям не удастся, но неутомимые Белотти и Дзадза таки добились своего – на 90+3-й минуте Андреа вырезал передачу с правого фланга в штрафную, а Симоне пробил точно в дальний угол. 2:2! Именно с этим счётом команды и завершили поединок.

Таким образом, Беневенто набрал 22 очка, оставшись на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. Торино с 14 зачётными баллами в активе держится на восемнадцатой строчке.

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