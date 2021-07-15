Торино на своем официальном сайте объявил, что вратарь Сальваторе Сиригу покидает команду на правах свободного агента.

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К слову, 34-летний итальянец четыре сезона провел в составе "быков" и сыграл за это время 152 матча, в которых пропустил 222 мяча при 42 "сухих" встречах. По данным итальянских СМИ, в ближайшее время голкипер станет игроком Дженоа.

Напомним, Сиригу был вторым голкипером сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы. Сальваторе даже выходил на поле – Роберто Манчини выпустил его на последние две минуты финального матча группового этапа против Уэльса (1:0).

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