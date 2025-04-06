В рамках воскресной программы 31-го тура итальянской Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 31-й тур

Лечче – Венеция – 1:1

Голы: Баскиротто, 65 – Галло, 50 (автогол)

Торино – Верона – 1:1

Голы: Эльмас, 67 – Сарр, 64

Нереализованный пенальти: Адамс, 62 (Торино, нереализованный пенальти)

Удаление: Риччи, 86 (Торино, красная карточка)

Эмполи – Кальяри – 0:0

Лунин может перейти в итальянский топ-клуб – украинцем хотят заменить вратаря, потерявшего свой уровень

Венеция потеряла очки в чрезвычайно важном выездном матче против Лечче. Команды расписали результативную ничью, в результате которой гости остались в пяти баллах от выхода из зоны вылета – хотя могли сократить отставание до двух. Хозяева тоже не в ажуре, ведь их отрыв от тройки аутсайдеров составляет всего три пункта, и Эмполи способен догнать их уже сегодня.

Торино расписал боевую ничью с Вероной. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "быки" заработали право на пенальти. Адамс с отметки не смог переиграть своего визави. Более того, почти сразу забила Верона после ошибки Милинковича-Савича. Болельщики на трибунах грустили недолго – уже через три минуты Эльмас. выступающий за Торино на правах аренды из РБ Лейпциг, восстановил статус-кво. На 86-й минуте "быки" остались в меньшинстве после удаления Риччи, но на итоговый результат это не повлияло. На этом и распрощались.

В еще одном матче Эмполи разошелся миром с Кальяри. Украинский полузащитник тосканцев Виктор Коваленко попал в заявку команды, но всю игру провел на скамейке запасных.

Малиновский вернулся в основу Дженоа, но пропустил все самое интересное – драма с комичным офсайдом на ухо