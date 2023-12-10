В рамках программы дня в 15-м туре итальянской Серии А 2023/24 было запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 15-й тур

Фрозиноне – Торино – 0:0

Салернитана – Болонья – начало в 19:00

Ювентус готов подписать Судакова уже зимой - детали унизительного предложения Шахтеру

Программу дня открывал поединок на Бенито Стирпе, где Фрозиноне принимал Торино. Как это часто бывает, "утренний" итальянский слот подарил болельщикам динамичную игру, хотя моментов было не так уж и много. Туринцы выглядели несколько острее (особенно во втором тайме), даже забив гол в конце встречи, но его отменили из-за явного офсайда.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Торино осталось на десятой позиции с 20 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на три пункта. Фрозиноне отстает от "быков" всего на один зачетный балл.

Когда за дело берется Особенный: как Моуринью превратил ветеранов и "сбитых летчиков" в победителей ЛЧ