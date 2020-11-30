В рамках 9-го тура Серии А Сампдория и Торино не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 9-й тур

Торино – Сампдория – 2:2

Голы: Белотти, 25, Мейте, 77 – Кандрева, 54, Квальярелла, 63

Дженоа – Парма – начало в 21:45

Торино принимал Сампдорию. "Быки" открыли счет в середине первого тайма – Белотти замкнул прострел Синго в штрафную. Гости пытались отыграться, но до перерыва хотя бы один опасный момент создать не смогли.

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На 54-й минуте Кандрева подхватил мяч в штрафной и мощно выстрелил в левый угол – 1:1. Чуть позже, на 73-й, Квальярелла с убийственного расстояния прошил голкипера и вывел генуэзцев вперед. Уже под занавес встречи Мейте головой замкнул навес с углового и счет снова стал равным. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

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