В стартовом матче 35 тура Серии А Торино принимал Венецию (1:1). Результат и обзор матча в этой новости "Футбол 24".

Торино еще задолго до финиша чемпионата потерял любую реальную турнирную мотивацию. Еврокубки для команды Паоло Ваноли стали недосягаемыми. Вылет также не грозит. Поэтому каждый из оставшихся матчей в сезоне 2024/25 является для “быков” вопросом настроения.

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Другое дело – Венеция. "Лагунари" ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки среди элиты. Фактически, напару с Эмполи и Лечче команда Ди Франческо претендует на последнее проходное (семнадцатое) место. В предыдущем туре Венеция уступила Милану, однако ранее набрала 5 очков в трех поединках, что позволяло горячо дышать Лечче в спину.

Соответственно, в Турине гости выглядели более сконцентрированными на результате и выиграли первый тайм. Гол Дзербина уже на пятой минуте был отменен из-за офсайда, но через полчаса Венеция таки добилась своего. Кике Перес, получив мяч от Гюткьера, решился на проход с завершающим ударом – 0:1.

Вскоре после перерыва Че Адамс должен был сравнивать, но с его ударом головой справился голкипер гостей. Еще через десять минут в верхний угол стрелял Влашич – снова сейв Андрея Раду. И все же Венеция не устояла. На 74-й минуте VAR подловил игру рукой в штрафной площади "Лагунари". К отметке подошел Влашич и четко переиграл вратаря – 1:1.

Торино набирает 44-е очко и остается на десятой строчке. У Венеции теперь 26 баллов, она восемнадцатая. От Лечче отстает лишь на балл. На такую же дистанцию опережает Эмполи.

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