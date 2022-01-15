В субботу в очередном туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 22-й тур

Сампдория – Торино – 1:2

Голы: Капуто, 18 – Синго, 27, Прат, 68

Салернитано – Лацио – начало матча в 19:00

Ювентус – Удинезе – начало матча в 21:45

Супряга снова заинтересовал Салернитану, – СМИ

В первом матче дня Сампдория принимала Торино. На 13-й минуте Фальконе спас хозяев после удара Прата низом. А через пять минут "моряки" усилиями Капуто вышли вперед. В середине тайма Синго отозвался на навесную передачу и в стиле Роналду головой восстановил статус-кво.

После перерыва Прат полной мерой воспользовался навесом Лукича и "быки" удвоили. Вскоре Санабрия мог закрывать вопрос о победителе, но его удар в девятку потянул Фальконе. Победа принесла Торино 31 очко и подняла на девятую строчку турнирной таблицы, Сампдория с 20 пунктами – пятнадцатая.

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