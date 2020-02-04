Торино официально подтвердил отставку Маццарри и назначил нового тренера

Руководство туринского клуба официально сообщило о прекращении сотрудничества с Вальтером Маццарри.

Торино потерпел четыре поражения подряд с общим счетом 3:17. Больше всего досталось "быкам" от Аталанты, которая забила 7 голов на домашнем поле туринцев. Провальные результаты команды заставили президента Урбано Кайро отправить в отставку Вальтера Маццарри. Об увольнении 58-летнего специалиста сообщил официальный сайт Торино.

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Итальянский клуб сразу же назначил нового наставника. Им стал 43-летний Морено Лонго. Ранее специалист работал с молодежными командами Торино, а с 2016 по 2018 год возглавлял Фрозиноне. О сроке контракта Лонго не сообщается.

Свой первый матч под руководством нового наставника Торино сырает в субботу, 8 февраля, против Сампдории. Сейчас команда из Турина занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.

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