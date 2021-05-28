Хорватский специалист Иван Юрич продолжит карьеру на посту главного тренера Торино, сообщает официальный сайт "быков".

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45-летний наставник сегодня покинул Верону (стороны расторгли соглашение, действовавшее до 30 июня 2023 года), чтобы принять туринский клуб. Контракт Ивана с Торино рассчитан на три года и вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Вероне Юрич работал в течение двух последних сезонов. Команда была твердым середняком Серии А, занимая 9 и 10 итоговые места. Торино станет новым вызовом для хорвата, ведь "быки" в двух последних сезонах стабильно боролись за выживание.

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