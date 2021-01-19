Новым главным тренером команды стал Давиде Никола, информирует официальный сайт "быков". Никакие подробности сделки не сообщаются.

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Торино набрал всего 13 очков в 18 матчах Серии А и находится в зоне вылета. Катастрофические результаты заставили руководство клуба уволить Джампаоло, которого назначили перед началом сезона.

Добавим, что Никола выступал за Торино в статусе игрока – 39 матчей, 2 гола. За время тренерской карьеры 47-летний специалист возглавлял Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне, Удинезе и Дженоа.

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