Скаутская служба Торино уже долгое время наблюдает за форвардом Вердера и сборной Германии Никласом Фюлькругом. Об этом информирует официальный сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

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Сообщается, что "быкам" предстоит выиграть конкуренцию у Нюрнберга и Ганновера. Однако президент Торино Урбано Кайро, похоже, настроен очень серьёзно.

В двух последних товарищеских матчах за "манншафт" Фюлькруг забил 3 мяча. В целом на его счету 15 голов за Вердер в этом сезоне.

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