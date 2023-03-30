Торино нацелился на главного бомбардира сборной Германии
30 марта 00:04 - Читати українською
Нападающий Вердера Никлас Фюлькруг попал в сферу интересов Торино.
Скаутская служба Торино уже долгое время наблюдает за форвардом Вердера и сборной Германии Никласом Фюлькругом. Об этом информирует официальный сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
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Сообщается, что "быкам" предстоит выиграть конкуренцию у Нюрнберга и Ганновера. Однако президент Торино Урбано Кайро, похоже, настроен очень серьёзно.
В двух последних товарищеских матчах за "манншафт" Фюлькруг забил 3 мяча. В целом на его счету 15 голов за Вердер в этом сезоне.
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