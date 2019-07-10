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Торино может сыграть матч Лиги Европы на поле команды Серии C

19:11 12 Читати українською
Торино может сыграть матч Лиги Европы на поле команды Серии C
Подготовка Торино к новому сезону / ФК Торино

Представитель от Италии в Лиге Европы Торино планирует сыграть домашний поединок квалификации Лиги Европы на стадионе клуба Серии С Алессандрии.

 

"Гранатовые" примут победителя пары Кукес – Дебрецен на стадионе Джузеппе Моккагатта, сообщает La Stampa.

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Торино получил место в Лиге Европы после дисквалификации Милана из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей. Однако, на домашнем стадионе "быков" на 25 июля запланирован концерт, потому сыграть там матч квалификации второго по рангу еврокубка туринцы не смогут.

Стадион в Алессандрии вмещает 8 тысяч зрителей и соответствует требованиям УЕФА. Правда, одна из трибун будет закрыта для зрителей, поскольку там нет индивидуальных сидений. К слову, арена является домашней для команды U-23 туринского Ювентуса и местной Алессандрии.

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