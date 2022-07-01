Итальянский форвард Андреа Белотти попрощался с командой, в которой провел 7 лет.

Белотти покинул Торино на правах свободного агента по завершении контракта, сообщает официальный сайт клуба. Одним из кандидатов на замену Андреа называют Артема Довбика. Правда, туринцы уже подписали одного нападающего.

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Случай Белотти может послужить примером неадекватной оценки футболистов. 4 года назад, когда Андреа был на пике, его сватали в Милан, Интер, Наполи и Рому. Однако президент Торино потребовал за форварда 100 миллионов евро. В итоге футболист ушел бесплатно.

Белотти провел в Торино 7 сезонов и стал капитаном команды. За этот период форвард забил 113 голов в 250 матчах за туринский клуб.