Торино – Аталанта: Малиновский в старте на первый матч Серии А – онлайн-трансляция
20:57 - Читати українською
Торино и Аталанта встречаются в первом туре чемпионата Италии 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Торино – Аталанта стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на платформе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Торино: Милинкович-Савич – Джиджи, Бремер, Родригес – Синго, Лукич, Мандрагора, Айна – Пьяца, Линетти – Санабрия.
Аталанта: Муссо – Паломино, Демираль, Джимсити – Меле, Пашалич, Пессина, Гозенс – Малиновский – Иличич, Муриэль.
Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter