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Торино арендовал Сориано у Вильярреала

18:40 17 Читати українською
Торино арендовал Сориано у Вильярреала
Роберто Сориано / фото: ФК Торино

Полузащитник Вильярреала Роберто Сориано стал игроком Торино.

Торино арендовал 27-летнего хавбека Сориано у Вильярреала с правом последующего выкупа, сообщает официальный сайт "быков".

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По неофициальной информации, итальянский клуб заплатит 1 миллион евро за аренду и сможет выкупить игрока через год за 14 миллионов.

Отметим, что бывшим клубом Сориано была генуэзская Сампдория, откуда форвард перешел в Вильярреал в 2016 году.

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