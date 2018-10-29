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Торино – Фиорентина – 1:1 – видео голов и обзор матча

28 октября 09:25 15 Читати українською
Торино – Фиорентина – 1:1 – видео голов и обзор матча
Виктор Уго / ФК Фиорентина

Торино и Фиорентина расписали мировую в матче 10 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Фиорентина в матче 10 тура Серии А приехала в гости к Торино. Команды обменялись голами в начале поединка, и эти взятия ворот в итоге стали единственными в матче. "Фиалки" несмотря на игровое преимущество не смогли пробить Сиригу.

Торино и Фиорентина не смогли выявить сильнейшего: 10 тур Серии А, матчи субботы

Фиорентина имеет 15 очков и идет на 5 строчке в турнирной таблице. Торино девятый и имеет балл меньше.

Италия. Серия А, 10 тур

Торино – Фиорентина – 1:1

Голы: Лафон, 13 (аг) – Бенасси, 2

Италия10 турОлимпико ди Турино (Турин)

Торино - Фиорентина: Суббота 27 октября 2018

Торино
Матч окончен
1 : 1
Фиорентина
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