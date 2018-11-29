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Торган Азар заинтересовал Атлетико

14:11 43 Читати українською
Торган Азар заинтересовал Атлетико
Торган Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

25-летний хавбек сборной Бельгии может оказаться в чемпионате Испании, сообщает Marca.

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По информации издания, игровая форма Азара-младшего в нынешнем сезоне (8 голов и 5 ассистов в 12 матчах Бундеслиги) поразила скаутов "матрасников". У команды Диего Симеоне есть проблемы с результативностью, поэтому уже в зимнее трансферное окно тренерский штаб планирует усилить атакующую линию мадридцев.

На Ванда Метрополитано бельгиец должен будет конкурировать с Лемаром, Мартиншем и Витоло. Интересно, что информация о потенциальном трансфере Торгана Азара в Атлетико появилась на фоне возобновления слухов о переходе в другой мадридский клуб – Реал – его старшего брата и лидера Челси Эдена.

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