Бельгийский хавбек не поможет "шмелям" в ближайших поединках, сообщает официальный сайт клуба.

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Азар получил мышечное повреждение. Лишь в понедельник он возобновил тренировки с первой командой, а накануне вышел на замену в кубковом поединке против Брауншвайга. Теперь 27-летний бельгиец будет находиться в лазарете в течение нескольких недель.

В нынешнем сезоне Торган Азар провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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