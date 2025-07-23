"Сегодня симулянтам сложнее, потому что у нас есть VAR. В мои времена я знал, кто они такие. Неймар был легендарным, и вполне заслуженно.

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Чем больше его лицо скривилось от боли, тем спокойнее я оставался, позволяя игре продолжаться. Игрок, который действительно травмирован, лежит неподвижно, он не катится по земле.

На этот момент симулянты намного искуснее имитируют фолы. Я часто оценивал ситуации по реакции игроков. Если они сначала смотрели на меня, то, вероятно, это не было серьезно. Но если они больше беспокоились о травмированном игроке, то это другое дело", – цитирует Брыха Nogomania.

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