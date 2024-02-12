Несмотря на отмену долгожданного мегабоя Усик-Фьюри из-за травмы последнего, февральский календарь спортивных событий все еще остается богатым интересными спортивными противостояниями. Рассказываем о главных событиях, на которые стоит обратить внимание в этом месяце по версии лицензионного букмекера FAVBET.

Чемпионат мира по биатлону

В этом году мировое первенство по биатлону впервые за 11 лет проходит в чешском Новом Месте. Чемпионат продлится с 7 по 18 февраля и будет состоять из 12 гонок: спринты, гонки-преследования, индивидуальные гонки, классические и смешанные эстафеты, а также масс-старты, которые пройдут в последний день соревнований.

Украину на чемпионате представляет одна из сильнейших сборных последних лет в составе 11 украинских биатлонистов, в том числе пятикратная чемпионка Европы Юлия Джима.

Шахтер в Лиге Европы

Шахтер достойно прошел групповой этап Лиги Европы и занял третье место квартета, уступив двум серьезным соперникам – Барселоне и Порту. Поэтому горняки продолжат свои выступления на европейских полях в турнире второго ранга. Их соперником в 1/16 финала Лиги Европы станет Олимпик Марсель. Первый матч против французов Шахтер проведет уже 15 февраля, а второй – через неделю, 22-го.

Хотя донецкий клуб еще ни разу не уступал Олимпику в предыдущих противостояниях, букмекеры не верят в легкую победу и оценивают шансы клуба в 3:10, тогда как на победу Олимпика FAVBET принимает ставки с коэффициентом 2:37.

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