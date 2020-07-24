Топ-матчи уикенда: Малиновский против Ибры и двойная битва за Лигу чемпионов в АПЛ

У нынешнего футбольного сезона не будет конца, а лишь плавный переход в следующий. К началу августа наслаждаемся Италией и украинской Первой лигой, потом интенсивные "финалы восьми" в еврокубках, в конце августа стартует новый сезон УПЛ, дальше матчи Лиги наций, квалификации нового сезона еврокубков и в середине сентября начало топ-чемпионатов. И в таком плотном календаре движемся аж до Евро!

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Впрочем, еще есть нерешенные вопросы в сезоне текущем. АПЛ хоть и не порадовала чемпионской гонкой, но имеет бешеную интригу в борьбе за выживание и зону Лиги чемпионов.

Серия А готовится к девятому подряд чемпионству Ювентуса. С интригой по распределению еврокубковых мест также не сложилось – все было четко понятно еще за 7-8 туров до конца. Но есть надежда на обновление нескольких древних рекордов – верим в Малиновского и его Аталанту!

Лестер – Манчестер Юнайтед

Прогноз: победа Манчестер Юнайтед с форой -1,5 гола. Коэффициент: 4,20

Лестер как только мог провалил рестарт сезона. Команда Брендана Роджерса потеряла огромный запас и перед последним туром наконец выпала из зоны Лиги чемпионов. Но шанс запрыгнуть в поезд, который вот-вот отправится, еще есть. Диспозиция проста – Лестеру нужна только победа, Ман Юнайтед устроит и ничья. Но мы советуем обратить внимание на прогноз на победу МЮ с форой -1,5 гола, ведь коэффициент от экспертов Parimatch выглядит очень соблазнительно.

По темпу набора очков после карантина Лестер больше напоминает борца за выживание, чем гранда – 9 очков в восьми турах. В трех последних турах – два разгрома от Борнмута и Тоттенхэма. Зато МЮ не проигрывает в АПЛ вот уже 13 матчей подряд, восемь из которых завершил победами. И ни одна из этих побед ни была минимальной – иногда в два, но в основном в три гола. То есть практичного смысла ставить просто на три очка команды Сульшера нету. Если они будут одержаны, то, скорее всего, с запасом. Квартет Фернандес-Марсьяль-Гринвуд-Рашфорд – это о голах!

Челси – Вулверхэмптон

Прогноз: Вулверхэмптон не проигрывает. Коэффициент: 1,96

Могла быть еще одна очная встреча за место в ЛЧ, если бы Вулверхэмптон имел хотя бы на одно очко больше. Но в итоге "волки" ведут заочную борьбу с Тоттенхэмом за путевку в Лигу Европы.

Для Челси ничья гарантирует место в ЛЧ. Но уверенности, что подопечные Лэмпарда ее одержат, нет. Слишком много пропускают лондонцы. Полтора гола в среднем за игру – даже в катастрофическом сезоне-15/16 было меньше. "Вулвз" очень мощно проводит концовку, поэтому прогнозируем непроигрыш гостей. Челси не поздоровится и в лучшем случае для Лэмпарда и Ко все завершится ничьей.

Милан – Аталанта

Прогноз: тотал больше 3,5 голов. Коэффициент: 1,99

Фантастически проведенный рестарт позволил Стефано Пиоли получить двухлетний контракт с клубом, выиграв конкуренцию у Ральфа Рангника. Скепсиса относительно этого решения много, мол между системным подходом и счастливым стечением обстоятельств руководство Милана выбрало последнее. Однако, увольнять Пиоли после 23 очков в 9 турах было бы довольно странным решением.

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Собственно, Милан – Аталанта – это встреча двух лучших команд Италии после карантина. И двух лучших атак. Обе после рестарта забивают по три гола в среднем за игру. Поэтому не будем изобретать велосипед и спрогнозируем тотал больше 3,5 голов в этом матче. Тем более, что и аналитики Parimatch тоже верят в большое количество голов.

Рома – Фиорентина

Прогноз: победа Ромы. Коэффициент: 1,63

Еще две команды, у которых сейчас положительная волна. Рома набрала 13 очков в пяти турах, у Фиорентины шесть туров без поражений с суммарным достижением в 12 баллов. Но, к сожалению, надежды на лучшую судьбу были потеряны раньше. Впрочем, у Ромы еще четкая задача – выиграть конкуренцию у Милана. Попасть сразу в группу Лиги Европы или иметь перед этим еще три квалификации - это большая разница. Римляне раньше разбили СПАЛ (6:1), причем сделали это без Эдина Джеко. Лучший бомбардир "волков" последних лет получил передышку. Думаем, со свеженьким боснийцем на острие Рома все-таки победит Фиорентину, хотя фору брать не рискнем – слишком хорошо выглядит оборона "фиалок".

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