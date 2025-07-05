Интер готов продать Яна Зоммера в Галатасарай, информирует Diario Sport. У 36-летнего швейцарского вратаря остался год по контракту, и он готов уехать в Турцию. Если это произойдет, Интер хотел бы пригласить в свои ряды тер Штегена из Барселоны. "Нерадзурри" уже вышли на каталонцев с этим вопросом.

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Немец еще не общался с каталонским клубом – На следующей неделе он появится в Барселоне, чтобы начать предсезонную подготовку. Марк-Андре очень зол на клуб – не только на решение по поводу своего статуса, но и на утечки информации в прессу.

Несмотря на это, он хотел бы остаться в Барселоне. Ранее Галатасарай и Монако выходили на тер Штегена, но немец предпочел отказаться от комментариев. Вариант с Интером может все изменить – это очень статусный клуб.

Барселона хотела бы, чтобы тер Штеген ушел, и готова сделать его свободным агентом. Решение – за самим вратарем. Барселона будет общаться с ним, начиная со следующего воскресенья.

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