После приобретения Ньюкасла инвесторами с Ближнего Востока клуб постепенно начал восстанавливать свою давно забытую славу. Поэтому новое руководство “сорок” решило изменить клубную эмблему для лучшего продвижения бренда. Об этом сообщает пресс-служба Ньюкасла.

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"Пришло время обновить нашу эмблему. Это решение, которое мы принимаем нелегко. Мы любим наш герб. Он культовый и помог нам пережить незабываемые победы и испытания. Но он был создан в другую эпоху. Его сложный дизайн не всегда хорошо вписывается в современный цифровой мир. И его трудно воспроизвести четко и последовательно.

Речь идет не о том, чтобы избавиться от прошлого. Речь о том, что наша эмблема заслуживает вдумчивую эволюцию, сформированную голосами болельщиков", – объяснили в руководстве команды.

14 мая Ньюкасл проведет большой опрос по новой эмблеме и, учитывая все голоса фанатов, выберет шорт-лист лучших вариантов, среди которых затем будет сформирована финальная версия обновленного логотипа "сорок". С нынешней эмблемой клуб провел 37 лет.

Newcastle confirm they're planning to change the club's badge to bring it in line with the modern era pic.twitter.com/6sFCggMd52 — Sky Sports (@SkySports) May 9, 2025

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