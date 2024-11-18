Лондонский клуб официально представил свою обновленную эмблему.

Звезда АПЛ получил дисквалификацию на 7 матчей и немалый штраф – все из-за расистской шутки об одноклубнике

Изменения минимальны. "Шпоры" просто убрали изогнутую надпись "Тоттенхэм Хотспер" под своим знаменитым петушком. Это сделано для того, чтобы символ клуба можно было делать больше в различных графиках. Перед началом сезона Ливерпуль сделал нечто похожее со своей фирменной птицей.

Тоттенхэму точно стоит менять и результаты. После 11 туров АПЛ "шпоры" набрали всего 16 очков и идут на десятой строчке таблицы.

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