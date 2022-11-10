Бразилец Роналдо собрал неплохую коллекцию голов на Мундиалях, поэтому есть из чего выбирать.

Феномен ездил на четыре чемпионата мира, но в "золотом" 1994 году не получил ни одной секунды на поле. Роналдо наверстал на следующих трех Мундиалях, оформив впечатляющие 15 голов. "Футбол 24" предлагает вам топ лучших голов экс-звезды сборной Бразилии на мировых форумах.

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