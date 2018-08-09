Топ-8 перлов Куртуа на презентации в Реале: почему посылал Мадрид в задницу, об Азаре, Рамосе, Атлетико

Новичок Реала Тибо Куртуа провел очень искреннюю пресс-конференцию в качестве новичка мадридского гранда. "Футбол 24" выделил главные цитаты бельгийца.

В детстве все мы выбирали команду, которая привлекала наибольшее внимание. Я носил футболку Икера Касильяса с матча Лиги чемпионов Реал –Андерлехт 2002 года. Мне тогда было десять. Я всегда получал подарки, связанные с Реалом.

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Конкуренция с Кейлором? Четыре года назад я пришел в Челси, чтобы вытеснить Чеха. Тогда мне ставили аналогичные вопросы. Сегодня Петр – мой друг.

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Азар – отличный футболист. Мне хотелось бы всегда выступать рядом с ним. Посмотрим, что произойдет в будущем. Будет просто фантастически, если он перейдет в Реал. Я желаю ему всего наилучшего.

Прием на Ванда Метрополитано? Меня встретят таким же образом, как и любого другого игрока Реала. Я испытываю огромное уважение к Атлетико. В свое время они сделали ставку на меня, но играл там на условиях аренды. Это немного другая ситуация.

До сегодня я никогда не целовал эмблемы клубов, за которые выступал. Реал – исключение. Я всегда мечтал здесь играть.

Слабая трансферная кампания Реала? Клуб работает так, как считает нужным. Я не думаю, что каждый год нужно подписывать новых игроков.

Переход в Реал был моей главной задачей в течение длительного времени. Весь мир об этом знал, хотя я не мог озвучивать свои цели в прессе.

Гол Рамоса в Лиссабоне? Это часть футбола. Я побеждал его в Кубке Испании. Я уже сказал ему, что теперь мы должны вместе выиграть Лигу чемпионов. Этот турнир – еще одна моя большая мечта.

Непристойные кричалки в адрес Реала? Я тогда был очень молод и уже извинился за этот эпизод. Я готов отдать все за эмблему Реала.

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