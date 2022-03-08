Топ-5 самых посещаемых матчей в 2022 году
Ресурс SoccerAmerica опубликовал пятерку самых посещаемых матчей в этом году.
1. Ливерпуль – Челси (финал Кубка лиги, Уэмбли): 85 512 зрителей.
2. Шарлотт – Лос-Анджелес Гелакси (МЛС, Банк оф Америка Стэдиум): 74 479 зрителей.
3. Барселона – Атлетико (Ла Лига, Камп Ноу): 74 221 зрителей.
4. Барселона – Наполи (Лига Європы, Камп Ноу): 73 525 зрителей.
5. Манчестер Юнайтед – Уотфорд (АПЛ, Олд Траффорд): 73 152 зрителей.
Ліверпуль у серії пенальті здолав Челсі та виграв Кубок ліги – підтримка України, парад скасованих голів і драма Кепи
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter