Топ-5 "красных" в истории Мундиалей: кто станет очередным антигероем на ЧМ в Катаре?
18:36 - Читати українською
Чемпионаты мира не всегда остаются в памяти благодаря ярким голам или волевым победам.
Некоторым Мундиаль приносит чемпионство, другим – бомбардирскую славу, кому-то – контракт с большим количеством нулей, но есть и такие, чьи действия на футбольном поле могут иметь катастрофические последствия для команды.
Редакция "Футбол 24" вспомнила наиболее знаковые удаления на чемпионатах мира: от красной карточки, показанной Владиславу Ващуку до "главного подвига" Зинедина Зидана в солнечное сплетение Марко Матерацци.
6 "пенсионеров" Мундиаля: для кого ЧМ в Катаре станет последним?
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