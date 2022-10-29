Чемпионаты мира не всегда остаются в памяти благодаря ярким голам или волевым победам.

Некоторым Мундиаль приносит чемпионство, другим – бомбардирскую славу, кому-то – контракт с большим количеством нулей, но есть и такие, чьи действия на футбольном поле могут иметь катастрофические последствия для команды.

Редакция "Футбол 24" вспомнила наиболее знаковые удаления на чемпионатах мира: от красной карточки, показанной Владиславу Ващуку до "главного подвига" Зинедина Зидана в солнечное сплетение Марко Матерацци.

6 "пенсионеров" Мундиаля: для кого ЧМ в Катаре станет последним?