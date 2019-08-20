Топ-5 чемпионатов можно посмотреть по одной подписке на платформе OLL.tv

OLL.tv запустив пакет Суперспорт, у який увійшов канал Setanta. Теперь по одной подписке стали доступны все топ-5 лиг.

Стриминговий сервис OLL.tv запустил новый пакет Суперспорт, в который вошли телеканалы Футбол 1/2 и спортивный канал Setanta, сообщает официальный сайт компании.

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Ирландский канал начал свое вещание на территории Украины с 1 августа этого года, и транслирует матчи АПЛ, Чемпионшипа и чемпионата Шотландии. Был доступен только на платформе MEGOGO.

Напомним, MEGOGO и Футбол 1/2 имеют сублицензии на трансляцию матчей Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1. Теперь можно по одной подписке смотреть все топ-5 чемпионатов, ведь MEGOGO не имеет прав на показ матчей Серии А.