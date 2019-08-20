toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Топ-5 чемпионатов можно посмотреть по одной подписке на платформе OLL.tv

21:09 90 Читати українською
Топ-5 чемпионатов можно посмотреть по одной подписке на платформе OLL.tv
Setanta Sport / Sport Mediaset

OLL.tv запустив пакет Суперспорт, у який увійшов канал Setanta. Теперь по одной подписке стали доступны все топ-5 лиг.

Стриминговий сервис OLL.tv запустил новый пакет Суперспорт, в который вошли телеканалы Футбол 1/2 и спортивный канал Setanta, сообщает официальный сайт компании.

Погба стал жертвой расистских оскорблений после провала в матче с Вулверхэмптоном – реакция МЮ и партнеров француза

Ирландский канал начал свое вещание на территории Украины с 1 августа этого года, и транслирует матчи АПЛ, Чемпионшипа и чемпионата Шотландии. Был доступен только на платформе MEGOGO.

Напомним, MEGOGO и Футбол 1/2 имеют сублицензии на трансляцию матчей Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1. Теперь можно по одной подписке смотреть все топ-5 чемпионатов, ведь MEGOGO не имеет прав на показ матчей Серии А.

blog_ava
Бешикташ согласовал с Шальке трансфер Коноплянки, известна зарплата украинца, – турецкие СМИ
16:58
656
Теги
телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
55
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук