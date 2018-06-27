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Топ-25 фото болельщиц и фанатов 13-го дня ЧМ-2018: самые красивые француженки и слезы Перу

13:49 159 Читати українською

На чемпионате мира 2018 года сыграли уже тринадцатый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

Завершился третий тур группового раунда Мундиаля для сборных групп С и D. Впервые на чемпионате мира-2018 зафиксировали нулевую ничью – Дания и Франция играли в свое удовольствие и спокойно вышли в плей-офф. О характере матча свидетельствует то, что опорный хавбек Канте признан лучшим игроком поединка. Во втором матче историческую победу одержала сборная Перу и вместе с побежденной ею Австралией покинула турнир.

Зато в квартете D интрига сохранялась до конца. Сборная Аргентины в драматичном матче одолела Нигерию и оформила выход в 1/8 финала. "Альбиселесте" забили первыми, но едва не упустили победу во втором тайме – видео голов и обзор матча. В другом поединке групп Хорватия победила Исландиюи оставила островитян за бортом турнира.

Такие результаты игрового дня позволили определить еще 2 пары 1/8 финала ЧМ-2018. Первые противостояния на этой стадии турнира состоятся уже в субботу, 30 июня.

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Самыми красивыми фанатками дня можно смело назвать болельщиц сборной Франции. Волшебные француженки удивили Москву и Лужники своей фанатской страстью на трибунах. Датчани ответили своими "рогами" и громкими песнями.

Еще можно вспомнить слезы перуанцев, чья сборная подарила победу над Австралией.

Фото: Чемпионат, Getty Images

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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