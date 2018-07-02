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Топ-20 фото фанатов и болельщиц 17-го дня ЧМ-2018: трагедия Испании, триумф России, празднование хорватов с Модричем

12:00 121 Читати українською

На чемпионате мира-2018 сыграли уже семнадцатый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

1 июля на чемпионате мира-2018 состоялись еще два поединка 1/8 финала. Обе встречи завершились серией послематчевых пенальти.

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Россия в послематчевой лотерее оказалась сильнее Испании, а Хорватия победила Данию в драматической серии 11-метровых.

Таким образом уже известны две пары 1/4 финала – Россия сыграет с Хорватией, а Уругвай померяется силами с Францией.

А вот на трибунах в этот игровой день главными действующими лицами были россияне, неистово поддерживающие свою команду и вдохновившие ее на историческую победу. А вот испанцы явно не ожидали такого результата от своей команды. Настроение пиренейцев до игры и после нее было кардинально разным.

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Хорватские фанаты тоже не сдерживали своих эмоций после победы на Данией. Нескольким из них даже удалось отпраздновать победу в объятиях капитана команды Луки Модрича.

фото: Championat.com, Getty Images

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания - Россия ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Россия Россия Статьи Испания Испания Хорватия - Дания футбольные фанаты Фото Фанатки Дания Дания Лука Модрич Лука Модрич
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