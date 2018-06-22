Топ-20 фото болельщиц и фанов 2-го дня ЧМ-2018: очаровательная поддержка Роналду и Ирана

Криштиану Роналду стал безоговорочным героем второго дня Чемпионата мира 2018. Болельщицы сборных Ирана и Португалии творили свое эффектное шоу на трибунах.

Страстные поцелуи, отчаянные эмоции и просто красивые кадры. На матчах Португалия – Испания и Марокко – Иран хватало хороших фанаток.

Россия – Саудовская Аравия: топ-20 фото горячих болельщиц и фанатов в первый день ЧМ-2018

А вот фанаты сборной Египта вспоминали "незлым тихим" Серхио Рамоса, который лишил их возможности увидеть своего идола Мохамеда Салаха на поле в матче против Уругвая.

Также отметим плакат в поддержку болельщиц Ирана, которые не могут ходить на футбол в своей стране, но всегда эффектно себя проявляют на чемпионатах мира.

А вот Криштиану Роналду, кроме многочисленных фанаток, дождался плаката от иранских фанатов, фантазирующих о встрече леопарда с португальцем.