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Топ-20 фото болельщиц и фанов 2-го дня ЧМ-2018: очаровательная поддержка Роналду и Ирана

16 июня 14:08 1395 Читати українською

Криштиану Роналду стал безоговорочным героем второго дня Чемпионата мира 2018. Болельщицы сборных Ирана и Португалии творили свое эффектное шоу на трибунах.

Страстные поцелуи, отчаянные эмоции и просто красивые кадры. На матчах Португалия – Испания и Марокко – Иран хватало хороших фанаток.

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А вот фанаты сборной Египта вспоминали "незлым тихим" Серхио Рамоса, который лишил их возможности увидеть своего идола Мохамеда Салаха на поле в матче против Уругвая.

Также отметим плакат в поддержку болельщиц Ирана, которые не могут ходить на футбол в своей стране, но всегда эффектно себя проявляют на чемпионатах мира.

А вот Криштиану Роналду, кроме многочисленных фанаток, дождался плаката от иранских фанатов, фантазирующих о встрече леопарда с португальцем.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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