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Топ-20 фото болельщиц и фанов 21-го дня ЧМ-2018: страстные хорватки и смешной швед в образе сказочной героини

12:40 120 Читати українською

Чемпионат мира 2018 приблизился к завершающей стадии. Очередными жертвами жесткой борьбы стали Швеция и Россия. Кто зажигал на трибунах во время последних четвертьфиналов, смотрите в фотообзоре "Футбол 24".

Хорватия выбила хозяев турнира россиян в драматической серии пенальти. Именно на стадионе в Сочи можно было заметить больше всего страстных фанаток. Если сексапильные брюнетки и дальше так будут поддерживать команду Далича, то шансы балканцев победить в полуфинале Англию вырастут вдвое.

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На матче Англия – Швеция больше зажигали мужчины, которым, похоже, очень не хватало женщин. Один из фанов скандинавской сборной нацепил косы и одел платье, превратившись в образ сказочной героини Астрид Линдгрен – Пеппи Длинныйчулок. В конце концов, каждый развлекается, как может...

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами

Фото: Getty Images, Championat.com

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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