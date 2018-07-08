Топ-20 фото болельщиц и фанов 21-го дня ЧМ-2018: страстные хорватки и смешной швед в образе сказочной героини

Чемпионат мира 2018 приблизился к завершающей стадии. Очередными жертвами жесткой борьбы стали Швеция и Россия. Кто зажигал на трибунах во время последних четвертьфиналов, смотрите в фотообзоре "Футбол 24".

Хорватия выбила хозяев турнира россиян в драматической серии пенальти. Именно на стадионе в Сочи можно было заметить больше всего страстных фанаток. Если сексапильные брюнетки и дальше так будут поддерживать команду Далича, то шансы балканцев победить в полуфинале Англию вырастут вдвое.

Лучшие фото болельщиц 20-го дня ЧМ-2018: девушка Погба, жены Дешама и Гризманна, слезы очаровательных бразильянок

На матче Англия – Швеция больше зажигали мужчины, которым, похоже, очень не хватало женщин. Один из фанов скандинавской сборной нацепил косы и одел платье, превратившись в образ сказочной героини Астрид Линдгрен – Пеппи Длинныйчулок. В конце концов, каждый развлекается, как может...

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами

Фото: Getty Images, Championat.com